В центре Одессы два мужчины устроили бои на костылях
Очевидцы стали свидетелями драки и улице Екатерининской угол Троицкой. Об этом
На кадрах видно, как два мужчины схлестнулись в бою возле мусорного контейнера. В руках у них были костыли.
"Замес на костылях", - отмечается в публикации телеграм-канала.
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Пользователи сети предположили, что дрались попрошайки, так как у одного из забияк висела табличка на шее. Однако один из комментаторов посчитал, что один из мужчин приличный, вероятнее всего, он разоблачил лжеинвалида и поэтому завязалась драка.
"Костыли не поделили, чья сегодня очередь",
"А он неплохо скачет, как для чувака на костылях…",
"Ха-ха... Без костылей прыгает нормально",
"Чудесное исцеление!" , - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе жестко подрались водитель и велосипедист, видео
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