В Одесі школи і вузи, які не виконали вимоги щодо вакцинації, будуть закриті з 23 вересня
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Чиновник зазначив, що питання переходу на онлайн навчання навіть не розглядається.
Це означає, що "жовтій зоні", яка почне діяти з четверга 23 вересня, працювати в звичайному режимі зможуть лише ті школи, дитячі садки, в яких вакциновано не менше 80% педагогів.
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За даними Лончака, в Одесі та області продовжать працювати лише 198 шкіл. Решта, в тому числі всі вузи Одеси, повністю закриваються. Це означає, що вчителі та викладачі не ходитимуть на роботу, а школярі та студенти — на навчання. Дистанційки не буде.
В Одесі оновили список навчальних закладів, які залишаться відкритими:
Тепер 103 школи працюватимуть у звичному режимі, 101 - дитячий садок та 12 позашкільних закладів.
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Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин
Також Politeka писала, що одеситів лякають примусовою вакцинацією, Заява МОЗ: "буде обов'язкова"