В Одесі школи і вузи, які не виконали вимоги щодо вакцинації, будуть закриті з 23 вересня

Про це попередив голова Департаменту освіти Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак.

Чиновник зазначив, що питання переходу на онлайн навчання навіть не розглядається.

школа, карантин, дистанціонка

Це означає, що "жовтій зоні", яка почне діяти з четверга 23 вересня, працювати в звичайному режимі зможуть лише ті школи, дитячі садки, в яких вакциновано не менше 80% педагогів.

Популярні новини зараз

Пугачова забралася на велосипед заради відомого композитора: "Я просто зобов'язана поїхати"

Дан Балан на повну запалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати"

Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."

Збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки: "Рідні душі"

Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Показати ще

За даними Лончака, в Одесі та області продовжать працювати лише 198 шкіл. Решта, в тому числі всі вузи Одеси, повністю закриваються. Це означає, що вчителі та викладачі не ходитимуть на роботу, а школярі та студенти — на навчання. Дистанційки не буде.

школа, карантин

В Одесі оновили список навчальних закладів, які залишаться відкритими:

Тепер 103 школи працюватимуть у звичному режимі, 101 - дитячий садок та 12 позашкільних закладів.

Нагадуємо, що епідемія знову вирує на Одещині, вірус забрав багато життів за добу: що відомо

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, що одеситів лякають примусовою вакцинацією, Заява МОЗ: "буде обов'язкова"