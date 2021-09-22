Вчителі не ходитимуть на роботу, а діти - на навчання

В Одесі школи і вузи, які не виконали вимоги щодо вакцинації, будуть закриті з 23 вересня

Про це попередив голова Департаменту освіти Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак.

Чиновник зазначив, що питання переходу на онлайн навчання навіть не розглядається.

Це означає, що "жовтій зоні", яка почне діяти з четверга 23 вересня, працювати в звичайному режимі зможуть лише ті школи, дитячі садки, в яких вакциновано не менше 80% педагогів.

За даними Лончака, в Одесі та області продовжать працювати лише 198 шкіл. Решта, в тому числі всі вузи Одеси, повністю закриваються. Це означає, що вчителі та викладачі не ходитимуть на роботу, а школярі та студенти — на навчання. Дистанційки не буде.

В Одесі оновили список навчальних закладів, які залишаться відкритими:

Тепер 103 школи працюватимуть у звичному режимі, 101 - дитячий садок та 12 позашкільних закладів.

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