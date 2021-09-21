Чекати залишилося не довго

Стало відомо, коли в Одесу повернеться тепла погода

Циклони принесли в Одесу різке похолодання і дощі. Така погода протримається ще як мінімум три дні, а вже на вихідних Хмари розсіються і стовпчик термометра поповзе вгору.

Про це свідчать дані погодного сайту sinoptik.ua.

Так, в суботу 25 вересня температура повітря почне підвищуватися. Вночі вона становитиме +11 ... +15 градусів, вдень +20.

Помітного і стійкого підвищення температури варто чекати не раніше вихідних.

У неділю, 26 вересня, очікується самий сонячний день на цьому тижні. Ранок температура складе + 17 градусів, до обіду вона підніметься до +23, а ось до вечора знову опуститися. У ці дні опадів синоптики не обіцяють.

Раніше ми повідомляли, Одесу затопило від проливних дощів.

У суботу, 18 вересня, на курортне місто обрушилася потужна злива, яка призвела до підтоплення цілого ряду вулиць.

Найсильніше затопило Суворовський район. Там "попливли" вулиці Балківська, Паустовського, Заболотного та інші.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження

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