Стало відомо, коли в Одесу повернеться тепла погода
Циклони принесли в Одесу різке похолодання і дощі. Така погода протримається ще як мінімум три дні, а вже на вихідних Хмари розсіються і стовпчик термометра поповзе вгору.
Про це свідчать дані погодного сайту
Так, в суботу 25 вересня температура повітря почне підвищуватися. Вночі вона становитиме +11 ... +15 градусів, вдень +20.
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Помітного і стійкого підвищення температури варто чекати не раніше вихідних.
У неділю, 26 вересня, очікується самий сонячний день на цьому тижні. Ранок температура складе + 17 градусів, до обіду вона підніметься до +23, а ось до вечора знову опуститися. У ці дні опадів синоптики не обіцяють.
Раніше ми повідомляли, Одесу затопило від проливних дощів.
У суботу, 18 вересня, на курортне місто обрушилася потужна злива, яка призвела до підтоплення цілого ряду вулиць.
Найсильніше затопило Суворовський район. Там "попливли" вулиці Балківська, Паустовського, Заболотного та інші.
Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження
Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
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