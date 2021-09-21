Стало известно, когда в Одессу вернется теплая погода
Циклоны принесли в Одессу резкое похолодание и дожди. Такая погода продержится еще как минимум три дня, а уже на выходных тучи рассеются и столбик термометра поползет вверх.
Об этом свидетельствуют данные погодного сайта
Так, в субботу 25 сентября температура воздуха начнет повышаться. Ночью она составит +11…+15 градусов, днем +20.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину: "Вы знаете, что я перфекционист..."
Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе: "Какие роскошные ягодки"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Заметного и устойчивого повышения температуры стоит ждать не раньше выходных.
В воскресенье, 26 сентября, ожидается самый солнечный день на этой неделе. Утро температура составит +17 градусов, к обеду она поднимется до +23, а вот к вечеру снова опуститься. В эти дни осадков синоптики не обещают.
Ранее мы сообщали, Одессу затопило от проливных дождей.
В субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц.
Сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие.
Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение
Еще Politeka писала, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
Также Politeka сообщала, Одессу затопило проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"