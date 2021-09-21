Стало известно, когда в Одессу вернется теплая погода

Циклоны принесли в Одессу резкое похолодание и дожди. Такая погода продержится еще как минимум три дня, а уже на выходных тучи рассеются и столбик термометра поползет вверх.

Об этом свидетельствуют данные погодного сайта sinoptik.ua.

Так, в субботу 25 сентября температура воздуха начнет повышаться. Ночью она составит +11…+15 градусов, днем +20.

Заметного и устойчивого повышения температуры стоит ждать не раньше выходных.

В воскресенье, 26 сентября, ожидается самый солнечный день на этой неделе. Утро температура составит +17 градусов, к обеду она поднимется до +23, а вот к вечеру снова опуститься. В эти дни осадков синоптики не обещают.

Ранее мы сообщали, Одессу затопило от проливных дождей.

В субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц.

Сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение

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