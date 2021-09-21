У Чорному морі біля берегів Одеси утворилася величезна бура пляма

Масштабне забруднення помітили в районі 10-ї станції Великого фонтану біля готелю "Марістелла" відразу після зливи.

Одному з одеситів вдалося зняти відео з безпітотніка. Його він розмістив в мережі і після цього ролик викликав справжній ажіотаж (щоб переглянути, доскролль до кінця сторінки)

Зазначимо, що одеська мерія поки ніяк не відреагувала на брудну пляму. Також мовчать екологи.

Немає інформації про причини і джерела такого великого викиду бруду в море.

Однак у простих одеситів свої версії. Їх вони озвучують в коментарях.

Люди пишуть, що така пляма утворилася через зливу стічних вод і накопиченої в місті пилу, яку після сильного дощу змило з доріг. Багато хто звернув увагу, що пляма утворилася тільки на одному пляжі поблизу готелю «Марістелла».

"Знову нечистоти злили»,

"Нікого не бентежить що текло скрізь, а пляма тільки на пляжі біля Марістелли, що то спустили з під шумок, думали, не помітять! Помітити»,

"Знову каналка попливла з новобудов...» ,- пишуть в мережі.

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