У Чорному морі біля берегів Одеси утворилася величезна бура пляма
Масштабне забруднення помітили в районі 10-ї станції Великого фонтану біля готелю "Марістелла" відразу після зливи.
Одному з одеситів вдалося зняти відео з безпітотніка. Його він розмістив в мережі і після цього ролик викликав справжній ажіотаж (щоб переглянути, доскролль до кінця сторінки)
Зазначимо, що одеська мерія поки ніяк не відреагувала на брудну пляму. Також мовчать екологи.
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Немає інформації про причини і джерела такого великого викиду бруду в море.
Однак у простих одеситів свої версії. Їх вони озвучують в коментарях.
Люди пишуть, що така пляма утворилася через зливу стічних вод і накопиченої в місті пилу, яку після сильного дощу змило з доріг. Багато хто звернув увагу, що пляма утворилася тільки на одному пляжі поблизу готелю «Марістелла».
"Знову нечистоти злили»,
"Нікого не бентежить що текло скрізь, а пляма тільки на пляжі біля Марістелли, що то спустили з під шумок, думали, не помітять! Помітити»,
"Знову каналка попливла з новобудов...» ,- пишуть в мережі.
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