В Черном море у берегов Одессы образовалось огромное бурое пятно

Масштабное загрязнение заметили в районе 10-й станции Большого Фонтана возле отеля «Маристелла» сразу после ливня.

Одному из одесситов удалось заснять видео с беспитотника. Его он разместил в сети и после этого ролик вызвал настоящий ажиотаж (чтобы просмотреть, доскролль до конца страницы)

Отметим, что одесская мэрия пока никак не отреагировала на грязное пятно. Также молчат экологи.

Нет информации о причинах и источниках такого большого выброса грязи в море.

Однако у простых одесситов свои версии. Их они озвучивают в комментариях.

Люди пишут, что такое пятно образовалось из-за слива сточных вод и накопленной в городе пыли, которую после сильного дождя смыло с дорог. Многие обратили внимание, что пятно образовалось только на одном пляже вблизи отеля «Маристелла».

«Опять нечистоты слили»,

«Никого не смущает что текло везде, а пятно только на пляже возле Маристеллы, что то спустили с под шумок, думали, не заметят! Заметили»,

«Опять каналка поплыла из новостроек...», - пишут в сети.

Напомним, что Одессу затопило проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"

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