В Черном море у берегов Одессы образовалось огромное бурое пятно
Масштабное загрязнение заметили в районе 10-й станции Большого Фонтана возле отеля «Маристелла» сразу после ливня.
Одному из одесситов удалось заснять видео с беспитотника. Его он разместил в сети и после этого ролик вызвал настоящий ажиотаж (чтобы просмотреть, доскролль до конца страницы)
Отметим, что одесская мэрия пока никак не отреагировала на грязное пятно. Также молчат экологи.
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Нет информации о причинах и источниках такого большого выброса грязи в море.
Однако у простых одесситов свои версии. Их они озвучивают в комментариях.
Люди пишут, что такое пятно образовалось из-за слива сточных вод и накопленной в городе пыли, которую после сильного дождя смыло с дорог. Многие обратили внимание, что пятно образовалось только на одном пляже вблизи отеля «Маристелла».
«Опять нечистоты слили»,
«Никого не смущает что текло везде, а пятно только на пляже возле Маристеллы, что то спустили с под шумок, думали, не заметят! Заметили»,
«Опять каналка поплыла из новостроек...», - пишут в сети.
Напомним, что Одессу затопило проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"
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