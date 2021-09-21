В Аркадії чоловік випав з вікна висотки і мало не приземлився на голови перехожих

Трагічний інцидент трапився в Одесі на вулиці Генуезькій, 5, повідомляє "7 канал".

За попередньою інформацією, чоловік впав з балкона 19 поверху. У цей момент там проходила консьєржка. Він впав буквально в метрі від неї.

Свідки того, що сталося стверджують, що від тіла сильно пахло алкоголем.

У телеграм-каналі пишуть, що загиблий не жив тут постійно — можливо він знімав квартиру або приходив до когось в гості, так як у нього були ключі від домофона.

На місце викликали медиків і поліцію.