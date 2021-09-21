В Аркадії чоловік випав з вікна висотки і мало не приземлився на голови перехожих
Трагічний інцидент трапився в Одесі на вулиці Генуезькій, 5,
За попередньою інформацією, чоловік впав з балкона 19 поверху. У цей момент там проходила консьєржка. Він впав буквально в метрі від неї.
Свідки того, що сталося стверджують, що від тіла сильно пахло алкоголем.
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У телеграм-каналі пишуть, що загиблий не жив тут постійно — можливо він знімав квартиру або приходив до когось в гості, так як у нього були ключі від домофона.
На місце викликали медиків і поліцію.
Всі подробиці з'ясовує слідчо-оперативна група.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на Черемушках жінка похилого віку випала з вікна висотки.
Її тіло без ознак життя виявили 5 вересня на вулиці Генерала Петрова.
Ппенсіонерка сама наклала на себе руки. Вона самостійно залізла на підвіконня і викинулася з балкона на сьомому поверсі. Що стало причиною такого вчинку - не повідомляється. Жінці було близько 70 років.
Нагадаємо, що в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"
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