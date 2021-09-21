В Аркадії чоловік випав з вікна висотки і мало не приземлився на голови перехожих

Трагічний інцидент трапився в Одесі на вулиці Генуезькій, 5, повідомляє "7 канал".

За попередньою інформацією, чоловік впав з балкона 19 поверху. У цей момент там проходила консьєржка. Він впав буквально в метрі від неї.

Свідки того, що сталося стверджують, що від тіла сильно пахло алкоголем.

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У телеграм-каналі пишуть, що загиблий не жив тут постійно — можливо він знімав квартиру або приходив до когось в гості, так як у нього були ключі від домофона.

На місце викликали медиків і поліцію.

Всі подробиці з'ясовує слідчо-оперативна група.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Черемушках жінка похилого віку випала з вікна висотки.

Її тіло без ознак життя виявили 5 вересня на вулиці Генерала Петрова.

Ппенсіонерка сама наклала на себе руки. Вона самостійно залізла на підвіконня і викинулася з балкона на сьомому поверсі. Що стало причиною такого вчинку - не повідомляється. Жінці було близько 70 років.

Нагадаємо, що в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"