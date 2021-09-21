В Аркадии мужчина выпал из окна высотки и чуть не приземлился на головы прохожих

Трагический инцидент случился в Одессе на улице Генуэзской, 5, сообщает «7 канал».

По предварительной информации, мужчина упал с балкона 19 этажа. В этот момент там проходила консьержка. Он упал буквально в метре от нее.

Свидетели случившегося утверждают, что от тела сильно пахло алкоголем.

В телеграм-канале пишут, что погибший не жил здесь постоянно — возможно он снимал квартиру или приходил к кому-то в гости, так как у него имелись ключи от домофона.

На место вызвали медиков и полицию.