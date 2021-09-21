В Аркадии мужчина выпал из окна высотки и чуть не приземлился на головы прохожих
Трагический инцидент случился в Одессе на улице Генуэзской, 5,
По предварительной информации, мужчина упал с балкона 19 этажа. В этот момент там проходила консьержка. Он упал буквально в метре от нее.
Свидетели случившегося утверждают, что от тела сильно пахло алкоголем.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Украинцы разнесли шоу "Маскарад-2" с Дантесом, Саниной, Билык и другими звездами: "Какой бред"
В телеграм-канале пишут, что погибший не жил здесь постоянно — возможно он снимал квартиру или приходил к кому-то в гости, так как у него имелись ключи от домофона.
На место вызвали медиков и полицию.
Все подробности выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Черемушках женщина преклонного возраста выпала из окна высотки.
Ее тело без признаков жизни обнаружили 5 сентября на улице Генерала Петрова.
Ппенсионерка сама наложила на себя руки. Она самостоятельно залезла на подоконник и выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается. Женщине было около 70 лет.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии
Также Politeka сообщала, в торговом центре случилась трагедия с одесситом, фото: "Выпали документы"