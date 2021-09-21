В Одеській області, як і по всій Україні, посилили карантин через захворюваність коронавірусом

Вже в четвер, 23 вересня, всі області переходять в «жовту зону».

Рішення прийняла Держкомісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net.

"жовта зона" карантину передбачає наступні обмеження:

- Масові заходи проводяться, якщо в залі збирається не більше 1 людини на кожні 4 кв. метра площі;

- Кінотеатри і театри повинні бути заповнені не більше ніж на 50%;

- Спортзали та Фітнес-клуби працюють при заповненості не більше 1 людини на 10 кв. метрів;

- Школи та дитсадки працюють лише у разі вакцинації мінімум 80% всіх педагогів.

Відзначимо, що в "жовтій зоні" працювати в звичайному режимі зможуть лише ті школи і дитячі садки, в яких вакциновано не менше 80% педагогів.

На сьогоднішній день в Одесі зможуть продовжувати працювати 78 шкіл, 85 дитячих садків та дев'ять закладів позашкільної освіти.

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