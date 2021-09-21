В Одесі чоловік без одягу вирішив погрітися біля Вічного вогню на Алеї Слави
Обурливі кадри розмістили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, передає Politeka.net.
Напередодні співробітники Муніципальної варти помітили нудиста, біля монумента "Невідомому матросу" в парку Шевченка.
Чоловік сидів біля Вічного вогню і вигукував мати.
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Муниципали зробили йому зауваження, на яке він відреагував агресивно і тільки ближче посунувся до вогню.
На місце викликали поліцію і медиків. Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, і в супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги.
Одягли його, судячи з фото, в одноразовий захисний комбінезон, призначений для медиків, які працюють в ковидними хворими.
Раніше ми писали, в Одесі компанія влаштувала пікнік біля Вічного вогню на Алеї Слави.
Люди взяли дітей і прийшли в парк Шевченка. Вони розпивали пиво, а також використовували Вічний вогонь біля пам'ятника Невідомому матросу в якості мангала. На ньому вони підсмажили закуску.
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