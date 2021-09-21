Його одягли в захисний костюм

В Одесі чоловік без одягу вирішив погрітися біля Вічного вогню на Алеї Слави

Обурливі кадри розмістили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, передає Politeka.net.

Напередодні співробітники Муніципальної варти помітили нудиста, біля монумента "Невідомому матросу" в парку Шевченка.

Чоловік сидів біля Вічного вогню і вигукував мати.

Муниципали зробили йому зауваження, на яке він відреагував агресивно і тільки ближче посунувся до вогню.

На місце викликали поліцію і медиків. Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, і в супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги.

Одягли його, судячи з фото, в одноразовий захисний комбінезон, призначений для медиків, які працюють в ковидними хворими.

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Люди взяли дітей і прийшли в парк Шевченка. Вони розпивали пиво, а також використовували Вічний вогонь біля пам'ятника Невідомому матросу в якості мангала. На ньому вони підсмажили закуску.

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