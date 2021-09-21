Батьків школярів попередили, що у випадку "жовтої зони" в Одесі закриється майже половина навчальних закладів
Карантинна "жовта зона" може бути поширена на Одеську область вже наступного тижня.
У цьому випадку 78 одеських шкіл, 85 дитячих садків і дев'ять установ позашкільної освіти зможуть працювати в нормальному режимі. Про це
Чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук список шкіл та дитсадків, яким дозволено працювати під час карантину.
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Також вона зазначила, що першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали вже 70% працівників навчальних закладів.
"Ще раз підкреслюю, що невакцинованих педагогів не звільнять. Захищайте себе. Не робоче місце. Ви важливі самі по собі, колеги, вакциновані чи ні. Вакциновані, - значить більш захищені-ось, що потрібно розуміти», — розповіла Буйневич.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області різко збільшилася летальність після зараження COVID-19.
За минулу добу коронавірусна інфекція забрала 18 життів.
Нагадуємо, що епідемія знову вирує на Одещині, вірус забрав багато життів за добу: що відомо
Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин
Також Politeka писала, що одеситів лякають примусовою вакцинацією, Заява МОЗ: "буде обов'язкова"