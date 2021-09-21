Батьки повинні знати, чи будуть їхні діти ходити в школу або дитсадок при переході в жовту зону

Батьків школярів попередили, що у випадку "жовтої зони" в Одесі закриється майже половина навчальних закладів

Карантинна "жовта зона" може бути поширена на Одеську область вже наступного тижня.

У цьому випадку 78 одеських шкіл, 85 дитячих садків і дев'ять установ позашкільної освіти зможуть працювати в нормальному режимі. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук список шкіл та дитсадків, яким дозволено працювати під час карантину.

Також вона зазначила, що першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали вже 70% працівників навчальних закладів.

"Ще раз підкреслюю, що невакцинованих педагогів не звільнять. Захищайте себе. Не робоче місце. Ви важливі самі по собі, колеги, вакциновані чи ні. Вакциновані, - значить більш захищені-ось, що потрібно розуміти», — розповіла Буйневич.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області різко збільшилася летальність після зараження COVID-19.

За минулу добу коронавірусна інфекція забрала 18 життів.

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