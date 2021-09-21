Родители должны знать, будут ли их дети ходить в школу или детсад при переходе в желтую зону

Родителей школьников предупредили, что в случае «желтой зоны» в Одессе закроется почти половина учебных заведений

Карантинная "желтая зона" может быть распространена на Одесскую область уже на следующей неделе.

В этом случае 78 одесских школ, 85 детских садов и девять учреждений внешкольного образования смогут работать в нормальном режиме. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Чиновница обнародовала на своей странице в Фейсбук список школ и детсадов, которым разрешено работать во время карантина.

Также она отметила, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже 70% работников учебных заведений.

«Еще раз подчеркиваю, что невакцинированных педагогов не уволят. Защищайте себя. Не рабочее место. Вы важны сами по себе, коллеги, вакцинированные или нет. Вакцинированные, — значит более защищенные – вот, что нужно понимать», — рассказала Буйневич.

Ранее мы сообщали, в Одесской области резко увеличилась летальность после заражения COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала 18 жизней.

Напоминаем, что эпидемия снова бушует на Одесчине, вирус унес много жизней за сутки: что известно

Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин

Также Politeka писала, что одесситов пугают принудительной вакцинацией, заявление МОЗ: "Будет обязательна"