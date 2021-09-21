Родителей школьников предупредили, что в случае «желтой зоны» в Одессе закроется почти половина учебных заведений
Карантинная "желтая зона" может быть распространена на Одесскую область уже на следующей неделе.
В этом случае 78 одесских школ, 85 детских садов и девять учреждений внешкольного образования смогут работать в нормальном режиме. Об этом
Чиновница обнародовала на своей странице в Фейсбук список школ и детсадов, которым разрешено работать во время карантина.
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Также она отметила, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже 70% работников учебных заведений.
«Еще раз подчеркиваю, что невакцинированных педагогов не уволят. Защищайте себя. Не рабочее место. Вы важны сами по себе, коллеги, вакцинированные или нет. Вакцинированные, — значит более защищенные – вот, что нужно понимать», — рассказала Буйневич.
Ранее мы сообщали, в Одесской области резко увеличилась летальность после заражения COVID-19.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала 18 жизней.
Напоминаем, что эпидемия снова бушует на Одесчине, вирус унес много жизней за сутки: что известно
Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, что одесситов пугают принудительной вакцинацией, заявление МОЗ: "Будет обязательна"