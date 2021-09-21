Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Одеситів попередили про примусову вакцинацію від коронавірусу

Так, в Україні вже незабаром можуть ввести примусову вакцинацію населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на українському каналі.

За словами Ляшка, проводити примусову вакцинацію дозволяє закон" Про захист населення від інфекційних хвороб", проте поки мова не йде про поголовне щеплення.

Це стосується певних груп населення.

"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", — повідомив міністр.

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За минулу добу коронавірусна інфекція забрала 18 життів.

За даними на ранок вівторка, в регіоні виявили 419 нових випадки захворювання коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 149 тисяч 332 людини. З них загинули 3 176 осіб.

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