В Одеській області різко збільшилася летальність після зараження COVID-19



За минулу добу коронавірусна інфекція забрала 18 життів. Тривожну інформацію оприлюднили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net .

За даними на ранок вівторка, в регіоні виявили 419 нових випадки захворювання коронавірусом. Загальне число хворих становить 149 тисяч 332 людини. З них загинули 3 176 осіб.

В цілому одужати змогли 140 тисячі 616 осіб, 111 – за останні 24 години.

Відзначимо, що Одеський регіон вже звично продовжує триматися в лідерах по приросту хворих. За новими даними Одещина знаходиться на четвертому місці. Випередити її вдалося Львівській (518), Харківській (486) і Дніпропетровській (422) областям. Замикає п'ятірку Київ з 399 новими хворими.

Ще варто сказати, що карантинна "жовта зона" може бути поширена на Одеську область вже наступного тижня.

Чиновники та волонтери настійно закликають одеситів прищепитися і не ризикувати своїм здоров'ям і близьких.

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