В Одесі знову спекотно

Неабиякі пристрасті розгорілися біля Одеської обласної державної адміністрації

Спочатку там мітингували переселенці з Донбасу. Люди перекривали дороги вимагали включити їм електрику, відключену 16 вересня за борги.

Потім один з учасників ініціативної групи, переселенець, учасник АТО, який був в ОДА на засіданні перейшов до радикальних методів впливу.

Чоловік виліз у вікно і погрожував зістрибнути вниз, якщо в житло переселенцям не відновлять електрику, пише місцевий сайт 048 (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що на місце приїхав губернатор Одеської області Сергій Гриневецький.

На відео видно, як чоловік вийшов на підвіконня, а потім виліз на кондиціонер.

"Я атовець, захищаю Україну, а губернатор не захищає", — заявив ветеран АТО.

У підсумку, його зуміли вмовити, і переселенець зайшов всередину.

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