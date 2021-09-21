Неабиякі пристрасті розгорілися біля Одеської обласної державної адміністрації
Спочатку там мітингували переселенці з Донбасу. Люди перекривали дороги вимагали включити їм електрику, відключену 16 вересня за борги.
Потім один з учасників ініціативної групи, переселенець, учасник АТО, який був в ОДА на засіданні перейшов до радикальних методів впливу.
Чоловік виліз у вікно і погрожував зістрибнути вниз, якщо в житло переселенцям не відновлять електрику, пише місцевий сайт
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті: "Що на ній надіто?"
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Відомо, що на місце приїхав губернатор Одеської області Сергій Гриневецький.
На відео видно, як чоловік вийшов на підвіконня, а потім виліз на кондиціонер.
"Я атовець, захищаю Україну, а губернатор не захищає", — заявив ветеран АТО.
У підсумку, його зуміли вмовити, і переселенець зайшов всередину.
Нагадаємо, що в Одесі жорстко побилися водій і велосипедист, відео
Ще Politeka писала, що після заворушень в Одесі затримано десятки людей, серед них Підлітки: що їм загрожує
Також Politeka повідомляла, що пасажири влаштували бійку в маршрутці через сумку: відео з Одеси