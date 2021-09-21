В Одессе снова жарко

Нешуточные страсти разгорелись возле Одесской областной государственной администрации

Сначала там митинговали переселенцы с Донбасса. Люди перекрывали дороги требовали включить им электричество, отключенное 16 сентября за долги.

Потом один из участников инициативной группы, переселенец, участник АТО, который был в ОГА на заседании перешел к радикальным методам воздействия.

Мужчина вылез в окно и грозился спрыгнуть вниз, если в жилье переселенцам не возобновят электричество, пишет местный сайт 048 (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Известно, что на место приехал губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.

На видео видно, как мужчина вышел на подоконник, а потом вылез на кондиционер.

"Я атошник, защищаю Украину, а губернатор не защищает", — заявил ветеран АТО.

В итоге, его сумели уговорить, и переселенец зашел внутрь.

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