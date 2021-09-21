Нешуточные страсти разгорелись возле Одесской областной государственной администрации
Сначала там митинговали переселенцы с Донбасса. Люди перекрывали дороги требовали включить им электричество, отключенное 16 сентября за долги.
Потом один из участников инициативной группы, переселенец, участник АТО, который был в ОГА на заседании перешел к радикальным методам воздействия.
Мужчина вылез в окно и грозился спрыгнуть вниз, если в жилье переселенцам не возобновят электричество, пишет местный сайт
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Известно, что на место приехал губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.
На видео видно, как мужчина вышел на подоконник, а потом вылез на кондиционер.
"Я атошник, защищаю Украину, а губернатор не защищает", — заявил ветеран АТО.
В итоге, его сумели уговорить, и переселенец зашел внутрь.
Напомним, что в Одессе жестко подрались водитель и велосипедист, видео
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