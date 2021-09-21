Такі інциденти трапляються все частіше

Події, викликані поганим технічним станом маршруток, в Одесі трапляються все частіше

Ще зовсім недавно ми повідомляли, як у маршрутки №175, яка їхала по вулиці Сегедській відвалилося лобове скло, то ось зараз стало відомо про новий випадок.

На Овідіопольській дорозі автобус втратив колесо і сповз на узбіччя.

Очевидцям вдалося зняти на відео, як маршрутка стоїть припаркована біля дороги, а поруч з нею лежить заднє колесо, що відвалилося. Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Одеса», передає Politeka.net . (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У бік аеропорту пасажирам довелося добиратися пішки або зупиняти більш надійний транспорт.

Відзначимо, що всі ці неприємні інциденти відбуваються на тлі подорожчання громадського транспорт. Так, вартість проїзду в одеських маршрутках підняли з 7 до 10 грн. зовсім недавно, 15 Вересня.

Нагадаємо, що Одеська маршрутка розвалилася на ходу, колесо потрапило у вікно, кадри

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