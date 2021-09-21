Происшествия, вызванные плохим техническим состоянием маршруток, в Одессе случаются все чаще

Еще совсем недавно мы сообщали, как у маршрутки №175, которая ехала по улице Сегедской отвалилось лобовое стекло, то вот сейчас стало известно о новом случае.

На Овидиопольской дороге автобус потерял колесо и сполз на обочину.

Очевидцам удалось заснять на видео, как маршрутка стоит припаркованная у дороги, а рядом с ней лежит отвалившееся заднее колесо. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

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В сторону аэропорта пассажирам пришлось добираться пешком или останавливать более надежный транспорт.

Отметим, что все эти неприятные инциденты происходят на фоне подорожания общественного транспорт. Так, стоимость проезда в одесских маршрутках подняли с 7 до 10 грн. совсем недавно, 15 сентября.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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