Происшествия, вызванные плохим техническим состоянием маршруток, в Одессе случаются все чаще
Еще совсем недавно мы сообщали, как у маршрутки №175, которая ехала по улице Сегедской отвалилось лобовое стекло, то вот сейчас стало известно о новом случае.
На Овидиопольской дороге автобус потерял колесо и сполз на обочину.
Очевидцам удалось заснять на видео, как маршрутка стоит припаркованная у дороги, а рядом с ней лежит отвалившееся заднее колесо. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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В сторону аэропорта пассажирам пришлось добираться пешком или останавливать более надежный транспорт.
Отметим, что все эти неприятные инциденты происходят на фоне подорожания общественного транспорт. Так, стоимость проезда в одесских маршрутках подняли с 7 до 10 грн. совсем недавно, 15 сентября.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
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