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Циклон принесе в Одесу відчутне похолодання, а також опади

З прогнозом погоди на 21 вересня жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Як повідомляють синоптики, у вівторок вдень в Одесі буде хмарно з проясненнями, протягом дня буде мрячити дощ. Вітер буде північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Ранкова температура повітря складе + 9 ... +11 градусів, вдень потеплішає до +16.

В Одеській області також буде мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 7...+12 градусів, вдень прогріється до +13 ... +18. На автошляхах видимість буде хорошою.

Раніше ми повідомляли, Одесу знову затопило від проливних дощів.

У суботу, 18 вересня, на курортне місто обрушилася потужна злива, яка призвела до підтоплення цілого ряду вулиць.

Найсильніше затопило Суворовський район. Там "попливли" вулиці Балківська, Паустовського, Заболотного та інші.

Нагадаємо, що гроза насувається на Одесу, жителів попередили про небезпеку: "До кінця дня"

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