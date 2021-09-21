Одевайтесь теплее и не забудьте захватить зонт!

Циклон принесет в Одессу ощутимое похолодание, а также осадки

С прогнозом погоды на 21 сентября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Как сообщают синоптики, во вторник днем в Одессе будет облачно с прояснениями, в течение дня будет моросить дождь. Ветер будет северо-западный, 9-14 метров в секунду. Утренняя температура воздуха составит +9…+11 градусов, днем ​​потеплеет до +16.

В Одесской области также будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до +7…+12 градусов, днем ​​прогреется до +13…+18. На автодорогах видимость будет хорошей.

Ранее мы сообщали, Одессу снова затопило от проливных дождей.

В субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц.

Сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие.

Напомним, что гроза надвигается на Одессу, жителей предупредили об опасности: "До конца дня"

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