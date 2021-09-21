Циклон принесет в Одессу ощутимое похолодание, а также осадки
С прогнозом погоды на 21 сентября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Как сообщают синоптики, во вторник днем в Одессе будет облачно с прояснениями, в течение дня будет моросить дождь. Ветер будет северо-западный, 9-14 метров в секунду. Утренняя температура воздуха составит +9…+11 градусов, днем потеплеет до +16.
В Одесской области также будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
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Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до +7…+12 градусов, днем прогреется до +13…+18. На автодорогах видимость будет хорошей.
Ранее мы сообщали, Одессу снова затопило от проливных дождей.
В субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц.
Сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие.
Напомним, что гроза надвигается на Одессу, жителей предупредили об опасности: "До конца дня"
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