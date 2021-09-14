На Одессу и область надвигается гроза

Об опасных метеорологических явлениях жителей предупредили в пресс-службе горсовета, передает Politeka.net.

Во вторник, 14 сентября по Одессе и области в ближайшие несколько часов ожидается ухудшение погодных условий.

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Синоптики сообщили, что по Одессе прогнозируется гроза, которая сохранится до конца дня.

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«Ожидается кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с",- говорится в сообщении.

Днем температура воздуха будет +22+24, ночью +14+16 градусов.

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Одесским водителям рекомендуют снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров. Пешеходам напомнили, что нельзя укрываться под деревьями, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В среду, 15 сентября, облачная погода займёт своё место в Одессе. Тучи закроют небо на весь день, прояснений наблюдаться не будет.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем будет около +22...+27.

Четверг обещает быть пасмурным, а в пятницу синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер сменных направлений, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +11…+16 градусов, но днем будет по-прежнему тепло +20…+25.​​

Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз

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