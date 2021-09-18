У курортному Затоці прогриміла стрілянина, загинув один з відпочиваючих
Вбивство сталося в одному з кафе на узбережжі в суботу, 18 вересня. Подробиці
За версією поліцейських, 36-річного чоловіка з мисливської рушниці розстріляв невідомий, а потім зник з місця злочину.
Для затримання вбивці правоохоронцями була введена в дію спецоперація Сирена.
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Особа підозрюваного у злочині швидко була встановлена, і через деякий час зловмисник був затриманий.
У нього вилучили передбачуване знаряддя вбивства - мисливську рушницю, яку відправили на експертизу.
Про особу вбитого нічого не повідомляється, як і про причину, через яку сталася стрілянина. Відомо тільки, що 36-річний чоловік був убитий пострілами в грудну клітку і голову.
Дії затриманого кваліфікували як умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло😜😜😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
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