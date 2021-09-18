У курортному Затоці прогриміла стрілянина, загинув один з відпочиваючих

Вбивство сталося в одному з кафе на узбережжі в суботу, 18 вересня. Подробиці розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області.

За версією поліцейських, 36-річного чоловіка з мисливської рушниці розстріляв невідомий, а потім зник з місця злочину.

Для затримання вбивці правоохоронцями була введена в дію спецоперація Сирена.

Особа підозрюваного у злочині швидко була встановлена, і через деякий час зловмисник був затриманий.

У нього вилучили передбачуване знаряддя вбивства - мисливську рушницю, яку відправили на експертизу.

Про особу вбитого нічого не повідомляється, як і про причину, через яку сталася стрілянина. Відомо тільки, що 36-річний чоловік був убитий пострілами в грудну клітку і голову.

Дії затриманого кваліфікували як умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло😜😜😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику: кадри свавілля в Одесі

Ще Politeka писала, що весілля обернулося свавіллям під Одесою, відео: "дістав автомат і почав стріляти"

Також Politeka повідомляла, що в Одесі біля Дюка прогриміла стрілянина: відео вже в мережі