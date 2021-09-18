В курортном Затоке прогремела стрельба, погиб один из отдыхающих

Убийство произошло в одном из кафе на побережье в субботу, 18 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

По версии полицейских, 36-летнего мужчину из охотничьего ружья расстрелял неизвестный, а потом скрылся с места преступления.

Для задержания убийцы правоохранителями была введена в действие спецоперация Сирена.

Личность подозреваемого в преступлении быстро была установлена, и через некоторые время злоумышленник был задержан.

У него изъяли предполагаемое орудие убийства – охотничье ружье, которое отправили на экспертизу.

О личности убитого ничего не сообщается, как и о причине, по которой произошла стрельба. Известно только, что 36-летний мужчина был убит выстрелами в грудную клетку и голову.

Действия задержанного квалифицировали как умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет заключения.

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