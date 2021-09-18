В курортном Затоке прогремела стрельба, погиб один из отдыхающих
Убийство произошло в одном из кафе на побережье в субботу, 18 сентября. Подробности
По версии полицейских, 36-летнего мужчину из охотничьего ружья расстрелял неизвестный, а потом скрылся с места преступления.
Для задержания убийцы правоохранителями была введена в действие спецоперация Сирена.
Орбакайте похвасталась талантом взрослого внука Пугачевой, семья может гордиться: "Ого, как круто"
Известная певица выболтала тайну Олега Винника о его семейном статусе: "Берите пример"
Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю..."
Рыдающая Сумская показала семейную реликвию и сестру, с которой в ссоре: "14 лет не с нами"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Личность подозреваемого в преступлении быстро была установлена, и через некоторые время злоумышленник был задержан.
У него изъяли предполагаемое орудие убийства – охотничье ружье, которое отправили на экспертизу.
О личности убитого ничего не сообщается, как и о причине, по которой произошла стрельба. Известно только, что 36-летний мужчина был убит выстрелами в грудную клетку и голову.
Действия задержанного квалифицировали как умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет заключения.
Напомним, что неадекват пригрозил взорвать гранату на школьной площадке: кадры беспредела в Одессе
Еще Politeka писала, что свадьба обернулась беспределом под Одессой, видео: "Достал автомат и начал стрелять"
Также Politeka сообщала, что в Одессе возле Дюка прогремела стрельба: видео уже в сети