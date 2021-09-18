Порушення ПДР співробітником поліції призвело до аварії з летальним результатом в Одесі
Смертельна ДТП сталася рано вранці в суботу, 18 вересня, на вулиці Семена Палія. Там зіткнулися дві іномарки Mazda і KIA, в результаті чого загинув 66-річний чоловік. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на поліцію області.
Правоохоронці кажуть, що за кермом автомобіля Mazda був їхній колега - 25-річний співробітник поліції. Він їхав поза службою. Поліцейський грубо порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення удар припав в бічну частину автомобіля від чого водій KIA загинув миттєво.
У той же час поліцейський отримав травму голови і грудної клітини, його відвезли по швидкій в лікарню. Там медики перевіряють наявність алкоголю в його крові.
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На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського позашляховик травмував підлітка на самокаті. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні на вулиці Академіка Сахарова.
14 хлопець на самокаті перетинав проїжджу частину по «зебрі", коли на нього скоїв наїзд автомобіль SsangYong. Дитину відвезли в лікарню.
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