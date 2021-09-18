Порушення ПДР співробітником поліції призвело до аварії з летальним результатом в Одесі

Смертельна ДТП сталася рано вранці в суботу, 18 вересня, на вулиці Семена Палія. Там зіткнулися дві іномарки Mazda і KIA, в результаті чого загинув 66-річний чоловік. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на поліцію області.

Правоохоронці кажуть, що за кермом автомобіля Mazda був їхній колега - 25-річний співробітник поліції. Він їхав поза службою. Поліцейський грубо порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення удар припав в бічну частину автомобіля від чого водій KIA загинув миттєво.

У той же час поліцейський отримав травму голови і грудної клітини, його відвезли по швидкій в лікарню. Там медики перевіряють наявність алкоголю в його крові.

На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського позашляховик травмував підлітка на самокаті. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні на вулиці Академіка Сахарова.

14 хлопець на самокаті перетинав проїжджу частину по «зебрі", коли на нього скоїв наїзд автомобіль SsangYong. Дитину відвезли в лікарню.

Нагадаємо, що люди постраждали біля залізничного вокзалу в Одесі, кадри: на швидкості влетів у підземний перехід

Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП під Одесою забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця

Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії