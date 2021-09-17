В Одесі показали, як Міська маршрутка розвалюється на частини прямо на дорозі
Так, у маршрутки, яка їхала по місту разом з людьми, відвалилося лобове скло. Це сталося в п'ятницю, 17 вересня на вулиці Сегедській.
У Telegram-каналі "Х. Одеса" розмістили кадри, на яких видно, як маршрутка №175 почала буквально розвалюватися на ходу. У салоні багато пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпала важливої деталі. Так, маршрутний автобус просто зупинився на дорозі.
У коментарях одесити скаржаться на якість маршрутних перевезень в Одесі і самого транспорту, зокрема. Вони не розуміють, за що перевізники підняли тариф на проїзд до 10 гривень.
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"Не витримало покращеня",
"Ізолентою примотают)",
"За що платити 10 гривень, сервіс гірше нікуди",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Одеська маршрутка розвалилася на ходу, колесо потрапило у вікно, кадри
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