В Одессе показали, как городская маршрутка разваливается на части прямо на дороге
Так, у маршрутки, которая ехала по городу вместе с людьми, отвалилось лобовое стекло. Это произошло в пятницу, 17 сентября на улице Сегедской.
В Telegram-канале «Х. Одесса» разместили кадры, на которых видно, как маршрутка №175 начала буквально разваливаться на ходу. В салоне много пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали. Так, маршрутный автобус попросту остановился на дороге.
В комментариях одесситы жалуются на качество маршрутных перевозок в Одессе и самого транспорта, в частности. Они не понимают, за что перевозчики подняли тариф на проезд до 10 гривен.
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"Не выдержало покращеня",
"Изолентой примотают)",
"За что платить 10 гривен, сервис хуже некуда",- пишут в сети.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
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