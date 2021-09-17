В Одессе показали, как городская маршрутка разваливается на части прямо на дороге

Так, у маршрутки, которая ехала по городу вместе с людьми, отвалилось лобовое стекло. Это произошло в пятницу, 17 сентября на улице Сегедской.

В Telegram-канале «Х. Одесса» разместили кадры, на которых видно, как маршрутка №175 начала буквально разваливаться на ходу. В салоне много пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали. Так, маршрутный автобус попросту остановился на дороге.

В комментариях одесситы жалуются на качество маршрутных перевозок в Одессе и самого транспорта, в частности. Они не понимают, за что перевозчики подняли тариф на проезд до 10 гривен.

"Когда уже эти адские богданы рассыпятся и их заменят?",

"Вот это сервис, любуйтесь, все для вас людишки",

"Не выдержало покращеня",

"Изолентой примотают)",

"За что платить 10 гривен, сервис хуже некуда",- пишут в сети.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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