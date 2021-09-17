В Одесі на селищі Котовського позашляховик травмував підлітка на самокаті

Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні на вулиці Академіка Сахарова, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

14 хлопець на самокаті перетинав проїжджу частину по «зебрі", коли на нього скоїв наїзд автомобіль SsangYong.

Неповнолітній отримав різні травми і його відвезли по швидкій в лікарню.

На місці аварії працював слідчий.

Раніше ми повідомляли, що в одеській лікарні помер школяр, якого збила іномарка на пішохідному переході.

Микиті Булавенко було 15 років. Він перейшов в 11 клас і допізна допомагав у школі готуватися до відкриття на наступний день Дня знань.

Того фатального дня, 31 серпня хлопчик повертався додому зі школи. Він переходив дорогу на проспекті Шевченка біля Господарського суду по нерегульованому пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Toyota.

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