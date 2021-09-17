В Одессе на поселке Котовского внедорожник травмировал подростка на самокате

Дорожно- транспортное происшествие случилось накануне на улице Академика Сахарова, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

14 парень на самокате пересекал проезжую часть по «зебре», когда на него совершил наезд автомобиль SsangYong.

Несовершеннолетний получил различные травмы и его увезли по скорой в больницу.

На месте аварии работал следователь.

Ранее мы сообщали, что в одесской больнице скончался школьник, которого сбила иномарка на пешеходном переходе.

Никите Булавенко было 15 лет. Он перешел в 11 класс и допоздна помогал в школе готовиться к открытию на следующий день Дня Знаний.

В тот роковой день, 31 августа мальчик возвращался домой из школы. Он переходил дорогу на проспекте Шевченко возле Хозяйственного суда по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Toyota.

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