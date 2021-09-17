В Одессе на поселке Котовского внедорожник травмировал подростка на самокате
Дорожно- транспортное происшествие случилось накануне на улице Академика Сахарова,
14 парень на самокате пересекал проезжую часть по «зебре», когда на него совершил наезд автомобиль SsangYong.
Несовершеннолетний получил различные травмы и его увезли по скорой в больницу.
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На месте аварии работал следователь.
Ранее мы сообщали, что в одесской больнице скончался школьник, которого сбила иномарка на пешеходном переходе.
Никите Булавенко было 15 лет. Он перешел в 11 класс и допоздна помогал в школе готовиться к открытию на следующий день Дня Знаний.
В тот роковой день, 31 августа мальчик возвращался домой из школы. Он переходил дорогу на проспекте Шевченко возле Хозяйственного суда по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Toyota.
Напомним, что люди пострадали возле ж/д вокзала в Одессе, кадры: на скорости влетел в подземный переход
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