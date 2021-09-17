Осіння погода покаже свою міць в Одесі вже на цих вихідних

Сильний дощ з грозою і штормовим вітром прогнозують синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

Через складні погодні умови на 18 вересня оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зокрема, в суботу в Одесі протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері ослабне. Також прогнозується гроза.

Вітер вночі південний, 9-14 метрів в секунду, під час негоди пориви складуть 15-17 метрів в секунду, вдень західний 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме + 14...+ 16 градусів, вдень +22...+24. Температура морської води + 19 + 20 градусів.

По Одеській області буде хмарно з проясненнями. Висока ймовірність, що піде дощ і почнеться гроза.

Вітер вночі Південний, 9-14 метрів в секунду, пориви 15-17 метрів в секунду, вдень західний 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі + 13...+18 градусів, вдень буде в межах +22 ... +27.

На автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість 1-2 км.

У неділю, 19 Вересня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер західний, 20 вересня північно-західний 9-14 м / с.

Температура: 19 вересня вночі 10-15 °С, вдень 20-25 °С, 20 вересня вночі 7-12 °С, вдень 16-21 °с.

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