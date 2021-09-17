Осенняя погода покажет свою мощь в Одессе уже на этих выходных

Сильный дождь с грозой и штормовым ветром прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Из-за сложных погодных условий на 18 сентября объявлен желтый уровень опасности.

В частности, в субботу в Одессе на протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Также прогнозируется гроза.

Ветер ночью южный, 9-14 метров в секунду, во время непогоды порывы составят 15-17 метров в секунду, днем западный 7-12 м/с.

Температура ночью составит +14...+16 градусов, днем +22…+24. Температура морской воды +19+20 градусов.

По Одесской области будет облачно с прояснениями. Высока вероятность, что пойдёт дождь и начнётся гроза.

Ветер ночью южный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду, днем западный 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +13…+18 градусов, днем будет в пределах +22…+27.

На автодорогах области ночью и утром местами будет дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 19 сентября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, 20 сентября северо-западный 9-14 м/с.

Температура: 19 сентября ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С, 20 сентября ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.

Напомним, что гроза надвигается на Одессу, жителей предупредили об опасности: "До конца дня"

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