Осенняя погода покажет свою мощь в Одессе уже на этих выходных
Сильный дождь с грозой и штормовым ветром прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Из-за сложных погодных условий на 18 сентября объявлен желтый уровень опасности.
В частности, в субботу в Одессе на протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Также прогнозируется гроза.
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Ветер ночью южный, 9-14 метров в секунду, во время непогоды порывы составят 15-17 метров в секунду, днем западный 7-12 м/с.
Температура ночью составит +14...+16 градусов, днем +22…+24. Температура морской воды +19+20 градусов.
По Одесской области будет облачно с прояснениями. Высока вероятность, что пойдёт дождь и начнётся гроза.
Ветер ночью южный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду, днем западный 7-12 метров в секунду.
Температура ночью +13…+18 градусов, днем будет в пределах +22…+27.
На автодорогах области ночью и утром местами будет дымка, видимость 1-2 км.
В воскресенье, 19 сентября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 20 сентября северо-западный 9-14 м/с.
Температура: 19 сентября ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С, 20 сентября ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.
Напомним, что гроза надвигается на Одессу, жителей предупредили об опасности: "До конца дня"
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