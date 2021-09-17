В Одесі неадекватний чоловік погрожував гранатою дітям на шкільному майданчику
У п'ятницю, 17 вересня, у дворі на вулиці Академіка Корольова, 96 був затриманий неадекватний чоловік з вибухонебезпечним предметом – гранатою. Про це
За словами очевидців, чоловік прийшов на шкільний майданчик, де проводилося дитяче спортивне свято, поставив на стіл гранату і вимагав вимкнути музику.
Однак, на щастя, реалізувати задумане не вдалося.
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Потім цей чоловік відправився в магазин за пивом, де його і пов'язали поліцейські.
Раніше ми писали, чоловік приїхав з Херсона в Одесу з гранатами і ховав боєприпаси в шафці супермаркету
Підозрілу сумку в камері схову виявила адміністрація торгової точки АТБ і повідомила в поліцію.
В ході огляду виявили гранати РГД - 5 із запалами до них. Чоловіка затримали.
Нагадавши, про переполох в Одеському супермаркеті, відео: у шафці знайшли гранати
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