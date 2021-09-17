У п'ятницю, 17 вересня горіла одна з головних визначних пам'яток Одеси
Відео пожежі під Потьомкінськими сходами оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як в одній з арок Потьомкінських сходів, прямо біля входу в фунікулер сталося загоряння.
На НП оперативно прибули рятувальники, які швидко загасили полум'я.
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Для гасіння пожежникам довелося вибити в підпорі сходів дірку.
Причиною пожежі стало сміття, яке люди без певного місця проживання регулярно там залишають.
Раніше ми писали, в одеській Аркадії сталася пожежа в підземному паркінгу.
Парковку сильно задимило, місцеві жителі побачили полум'я, яке капає разом з розплавленою гумою з проводів. Пожежники в цей момент були поруч, тому загоряння швидко ліквідували.
Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП
Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП