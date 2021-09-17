В пятницу, 17 сентября горела одна из главных достопримечательностей Одессы
Видео пожара под Потемкинской лестницей обнародовали в телеграм-канале «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как в одной из арок Потемкинской лестницы, прямо возле входа в фуникулер произошло возгорание.
На ЧП оперативно прибыли спасатели, которые быстро загасили пламя.
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Для тушения пожарным пришлось выбить в подпоре лестницы дыру.
Причиной пожара стал мусор, который люди без определенного места жительства регулярно там оставляют.
Ранее мы писали, в одесской Аркадии случился пожар в подземном паркинге.
Парковку сильно задымило, местные жители увидели пламя, которое капает вместе с расплавленной резиной из проводов. Пожарные в этот момент были рядом, поэтому возгорание быстро ликвидировали.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара
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