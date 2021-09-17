В пятницу, 17 сентября горела одна из главных достопримечательностей Одессы

Видео пожара под Потемкинской лестницей обнародовали в телеграм-канале «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как в одной из арок Потемкинской лестницы, прямо возле входа в фуникулер произошло возгорание.

На ЧП оперативно прибыли спасатели, которые быстро загасили пламя.

Для тушения пожарным пришлось выбить в подпоре лестницы дыру.

Причиной пожара стал мусор, который люди без определенного места жительства регулярно там оставляют.

Ранее мы писали, в одесской Аркадии случился пожар в подземном паркинге.

Парковку сильно задымило, местные жители увидели пламя, которое капает вместе с расплавленной резиной из проводов. Пожарные в этот момент были рядом, поэтому возгорание быстро ликвидировали.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, масштабный пожар на Одесчине затянулся на 11 часов: кадры ЧП