В Одесі неадекват з піною біля рота зняв одяг перед співробітниками Нацгвардії
Перехожі зняли на телефон затримання чоловіка. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Відео починається з того, що чоловік стоїть в оточенні нацгвардійців і щось намагається довести. При цьому поводиться не дуже адекватно, погойдується і присідає.
Перехожі звернули увагу, що з рота у нього йшла піна і порахували, що чоловік становить загрозу для оточуючих. Вони припустили, що у нього може бути ніж і попросили нацгвардійців обшукати неадеквата.
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Після цих слів чоловік почав бурхливо реагувати і кричати "за ніж я тобі зараз вріжу" , а потім скинув кофту і зняв штани
Після цього його затримали.
Коли нацгвардійці стали відводити чоловіка, перехожі обізвали їх нелюдями, тому що вони не забрали кофту, яка залишилася лежати на землі.
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