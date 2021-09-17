В Одессе неадекват с пеной возле рта снял одежду перед сотрудниками Нацгвардии
Прохожие сняли на телефон задержание мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Видео начинается с того, что мужчина стоит в окружении нацгвардейцев и что-то пытается доказать. При этом ведет себя не очень адекватно, покачивается и приседает.
Прохожие обратили внимание, что изо рта у него шла пена и посчитали, что мужчина представляет угрозу для окружающих. Они предположили, что у него может быть нож и попросили нацгвардейцев обыскать неадеквата.
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После этих слов мужчина начал бурно реагировать и кричать "за нож я тебе сейчас врежу", а потом сбросил кофту и снял штаны
После этого его задержали.
Когда нацгвардейцы стали уводить мужчину, прохожие обозвали их нелюдями, потому что они не забрали кофту, которая осталась лежать на земле.
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