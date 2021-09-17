В Одеській області малюки прийшли в дитячий сад і підхопили інфекцію

Про масове отруєння дітей у місті Чорноморську розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net.

Так, в одну з лікарень міста протягом тижня були госпіталізовані шість дітей у віці 4-5 років. Як з'ясувалося, всі вони вихованці одного дитячого садка.

У хворих діагностували "гостру кишкову інфекцію". Дітям надали медичну допомогу, зараз вони знаходяться вдома.

Факт масового отруєння зацікавив поліцію. Копи ініціювали перевірку.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань і масових отруєнь) КК України ", — повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, діти приїхали відпочивати з Києва на Одеський курорт і опинилися на лікарняному ліжку.

Відразу дев'ять дітей у віці до 15 років були доставлені в лікарню Білгород-Дністровського з гострою кишковою інфекцією.

Всі постраждалі відпочивали в готелі Bugaz Sea View і харчувалися в ресторані готелю, який знаходиться в Грибівці.

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