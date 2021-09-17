В Одеській області малюки прийшли в дитячий сад і підхопили інфекцію
Про масове отруєння дітей у місті Чорноморську
Так, в одну з лікарень міста протягом тижня були госпіталізовані шість дітей у віці 4-5 років. Як з'ясувалося, всі вони вихованці одного дитячого садка.
У хворих діагностували "гостру кишкову інфекцію". Дітям надали медичну допомогу, зараз вони знаходяться вдома.
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Факт масового отруєння зацікавив поліцію. Копи ініціювали перевірку.
"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань і масових отруєнь) КК України ", — повідомили в поліції.
Раніше ми повідомляли, діти приїхали відпочивати з Києва на Одеський курорт і опинилися на лікарняному ліжку.
Відразу дев'ять дітей у віці до 15 років були доставлені в лікарню Білгород-Дністровського з гострою кишковою інфекцією.
Всі постраждалі відпочивали в готелі Bugaz Sea View і харчувалися в ресторані готелю, який знаходиться в Грибівці.
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