В Одесской области малыши пришли в детский сад и подхватили инфекцию

О массовом отравлении детей в городе Черноморске рассказали в местной полиции, передает Politeka.net.

Так, в одну из больниц города в течение недели были госпитализированы шесть детей в возрасте 4-5 лет. Как выяснилось, все они воспитанники одного детского сада.

У заболевших диагностировали "острую кишечную инфекцию". Детям оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся дома.

Факт массового отравления заинтересовал полицию. Копы инициировали проверку.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины ", — сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, дети приехали отдыхать из Киева на одесский курорт и оказались на больничной койке.

Сразу девять детей в возрасте до 15 лет были доставлены в больницу Белгород-Днестровского с острой кишечной инфекцией.

Все пострадавшие отдыхали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля, который находится в Грибовке.

Напомним, про массовое отравление детей в одесской областной больнице, детали ЧП: "Рвали всю ночь"

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