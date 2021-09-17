В Одесской области малыши пришли в детский сад и подхватили инфекцию
О массовом отравлении детей в городе Черноморске
Так, в одну из больниц города в течение недели были госпитализированы шесть детей в возрасте 4-5 лет. Как выяснилось, все они воспитанники одного детского сада.
У заболевших диагностировали "острую кишечную инфекцию". Детям оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся дома.
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Факт массового отравления заинтересовал полицию. Копы инициировали проверку.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины ", — сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, дети приехали отдыхать из Киева на одесский курорт и оказались на больничной койке.
Сразу девять детей в возрасте до 15 лет были доставлены в больницу Белгород-Днестровского с острой кишечной инфекцией.
Все пострадавшие отдыхали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля, который находится в Грибовке.
Напомним, про массовое отравление детей в одесской областной больнице, детали ЧП: "Рвали всю ночь"
Еще Politeka писала, что всплыли новые детали ЧП в детском лагере под Одессой: пострадавших гораздо больше
Также Politeka сообщала, что вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек в больнице