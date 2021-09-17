В Одесі трамвай переїхав літню жінку
Одеситка потрапила під колеса електротранспорту і загинула миттєво. Це сталося в п'ятницю, 17 вересня о 5.30 ранку на вулиці Балківській.
Очевидці показали кадри трагедії в соцмережах, передає Politeka.net.
Як розповіли в прес-службі Одеської мерії, вагон йшов з депо на свій маршрут. На перехресті з Краснослобідською він проїхав на зелене світло, а пенсіонерка раптово вийшла на колії через стовп електроопори.
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Водій трамвая застосував екстрене гальмування, однак це не врятувало постраждалу, вона отримала серйозні травми і загинула на місці.
Для того, щоб витягти тіло, до місця трагедії підігнали кран, за допомогою якого підняли трамвай.
В даний час на місці працюють співробітники поліції, з'ясовуються всі обставини події.
Нагадаємо, що 6 вересня в Одесі схожа трагедія трапилася на кінцевій зупинці маршруту № 18 – 16-ї станції Великого Фонтану.
Водій трамвая після висадки пасажирів поїхав на коло. Заходячи на поворот, він побачив жінку, що переходить трамвайні колії, і відразу ж почав сигналити, але вона не відреагувала, а трамвай не встиг зупинитися і зачепив її. Пенсіонерка померла в стінах лікарні.
Нагадаємо, що трамвай забрав життя пенсіонерки: трагічні кадри з Одеси
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