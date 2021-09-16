За останні час в Одеській області почастішали випадки нападу на таксистів
Причому роблять це пасажири.
Так, 16 вересня в поліцію надійшло повідомлення, що чоловік у військовій формі, погрожуючи водієві пістолетом заволодів його транспортом і зник.
Таксист підібрав пасажира на вигляд 25-30 років біля торгового центру "Рів'єра". Чоловік сказав, що нібито їде до кордону Кучурган.
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Приїхавши у вказане місце, пасажир наставив пістолет на водія та погрожуючи зброєю, викрав автомобіль Кіа Оптима.
Після цього зловмисник поїхав у бік кордону.
Раніше ми писали, на Польському узвозі в центрі Одеси пасажир також погрожував таксисту пістолетом.
Водій таксі розповів, що зробив зауваження п'яному пасажиру через розпивання алкоголю в салоні авто. Через це 27-річний одесит дістав пістолет і наставив його на водія.
Також копи затримали підозрюваного в пограбуванні таксиста і заволодінні його автомобілем. За словами водія, пасажир почав сперечатися з ним і вимагав довезти його за іншою адресою, ніж той, який вказаний в замовленні. Коли потерпілий вийшов з автомобіля, щоб зателефонувати диспетчеру і скасувати поїздку, зловмисник вдарив його в обличчя, забрав його телефон і ключі. А після сів за кермо автомобіля і поїхав.
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