За останні час в Одеській області почастішали випадки нападу на таксистів

Причому роблять це пасажири.

Так, 16 вересня в поліцію надійшло повідомлення, що чоловік у військовій формі, погрожуючи водієві пістолетом заволодів його транспортом і зник.

Таксист підібрав пасажира на вигляд 25-30 років біля торгового центру "Рів'єра". Чоловік сказав, що нібито їде до кордону Кучурган.

Приїхавши у вказане місце, пасажир наставив пістолет на водія та погрожуючи зброєю, викрав автомобіль Кіа Оптима.

Після цього зловмисник поїхав у бік кордону.

Раніше ми писали, на Польському узвозі в центрі Одеси пасажир також погрожував таксисту пістолетом.

Водій таксі розповів, що зробив зауваження п'яному пасажиру через розпивання алкоголю в салоні авто. Через це 27-річний одесит дістав пістолет і наставив його на водія.

Також копи затримали підозрюваного в пограбуванні таксиста і заволодінні його автомобілем. За словами водія, пасажир почав сперечатися з ним і вимагав довезти його за іншою адресою, ніж той, який вказаний в замовленні. Коли потерпілий вийшов з автомобіля, щоб зателефонувати диспетчеру і скасувати поїздку, зловмисник вдарив його в обличчя, забрав його телефон і ключі. А після сів за кермо автомобіля і поїхав.

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