Вакцинація проти COVID - 19 в Україні є добровільною, і ніхто не може змусити людину вакцинуватися

Однак, як виявилося, в одному з вузів Одеси в добровільно-примусовій формі схиляють всіх щепитися.

Йдеться про Одеський державний екологічний університет (ОГЕКУ).

Як повідомляє видання comments.ua , у навчальному закладі вакцинуватися примушують як студентів, так і викладацький склад.

Представників вишу вимагають заповнити певні документи, що стосуються щеплень від COVID-19. Є два варіанти-форми, які пропонують заповнити на вибір.



Можна написати заяву на ім'я ректора, яка є проханням на включення людини в списки на вакцинацію, яку проводитимуть на території вузу. У цій же формі можна вибрати час, коли будуть робити щеплення.

Другим варіантом є доповідна записка, в якій вказується місце своєї майбутньої вакцинації від коронавірусу в одному з одеських центрів масової вакцинації.

Одесити почали коментувати примусову вакцинацію у вузі. Думки людей розділилися, хтось підтримує, хтось категорично ні.

"Ну і правильно. Це заклад освіти, є закони зараз випущені. Хороші вони чи ні, обговорювати безглуздо, вони є.Щоб нормально працювати-потрібні вакциновані співробітники»,

"Це кримінальна справа. Ректора за вуха взяти і викинути з універу. Нав'язують свої вакцини, раби системи»,

"Краще роботу втратити ніж лежати в комі, як троє моїх знайомих після вакцини»,- пишуть в мережі.

Нагадуємо, що в одеській лікарні масовий спалах коронавірусу: "ніхто не вакцинувався"

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