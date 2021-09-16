Нужно заполнить бумагу на имя ректора

Вакцинация против COVID - 19 в Украине является добровольной, и никто не может заставить человека вакцинироваться

Однако, как оказалось, в одном из вузов Одессы в добровольно-принудительной форме склоняют всех прививаться.

Речь идет об Одесском государственном экологическом университете (ОГЭКУ).

Как сообщает издание comments.ua , в учебном заведении вакцинироваться принуждают как студентов, так и преподавательский состав.

Представителей ВУЗа требуют заполнить определенные документы, касающиеся прививок от COVID-19. Есть два варианта - формы, которые предлагают заполнить на выбор.



Можно написать заявление на имя ректора, которая является просьбой на включение человека в списки на вакцинацию, которую будут проводить на территории ВУЗа. В этой же форме можно выбрать время, когда будут делать прививку.

Вторім вариантом является докладная записка, в которой указывается место своей будущей вакцинации от коронавируса в одном из одесских центров массовой вакцинации.

Одесситы принялись комментировать принудительную вакцинацию в вузе. Мнения людей разделились, кто-то поддерживает, кто-то категорически нет.

«Ну и правильно. Это заведение образования, есть законы сейчас выпущенные. Хорошие они или нет, обсуждать бессмысленно, они есть.Чтобы нормально работать - нужны вакцинированные сотрудники»,

«Это уголовка. Ректора за уши взять и вышвырнуть с универа. Навязывают свои вакцины, рабы системы»,

«Лучше работу потерять чем лежать в коме, как трое моих знакомых после вакцины»,- пишут в сети.

Напоминаем, что в одесской больнице массовая вспышка коронавируса: "Никто не вакцинировался"

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