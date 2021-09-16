У малолітній компанії викликали поліцію, коли побачили, що вони розпивають горілку на лавці
Це сталося в місті Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net з посиланням на"
Під час патрулювання муніципали помітили групу підлітків, які розпивають на вулиці спиртні напої.
Як виявилося, діти пили горілку на лавці і розважалися. Серед них були як хлопці, так і дівчатка.
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"На місце викликані співробітники Чорноморського відділу поліції, діти передані працівницям сектора ювінальної привенції", - йдеться в повідомленні.
З підлітками провели бесіду. Їх батьків залучили до адмінвідповідальності.
Зазначимо, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання і виховання малолітніх та неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу.
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