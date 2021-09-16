У малолітній компанії викликали поліцію, коли побачили, що вони розпивають горілку на лавці

Це сталося в місті Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net з посиланням на"Муніципальну варту ЧМР".

Під час патрулювання муніципали помітили групу підлітків, які розпивають на вулиці спиртні напої.

Як виявилося, діти пили горілку на лавці і розважалися. Серед них були як хлопці, так і дівчатка.

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"На місце викликані співробітники Чорноморського відділу поліції, діти передані працівницям сектора ювінальної привенції", - йдеться в повідомленні.

З підлітками провели бесіду. Їх батьків залучили до адмінвідповідальності.

поліція, поліція України

Зазначимо, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання і виховання малолітніх та неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу.

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