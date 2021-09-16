В малолетней компании вызвали полицию, когда увидели, что они распивают водку на скамейке

Это произошло в городе Черноморске Одесской области, передает Politeka.net со ссылкой на "Муниципальную стражу ЧМР".

Во время патрулирования муниципалы заметили группу подростков, распивающих на улице спиртные напитки.

Как оказалось, дети пили водку на лавке и развлекались. Среди ребят были как парни, так и девочки.

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"На место вызваны сотрудники Черноморского отдела полиции, дети переданы работницам сектора ювинальной привенции", – говорится в сообщении.

С подростками провели беседу. Их родителей привлекли к админответственности.

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Отметим, что уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей относительно обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

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