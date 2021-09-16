В малолетней компании вызвали полицию, когда увидели, что они распивают водку на скамейке
Это произошло в городе Черноморске Одесской области, передает Politeka.net со ссылкой на
Во время патрулирования муниципалы заметили группу подростков, распивающих на улице спиртные напитки.
Как оказалось, дети пили водку на лавке и развлекались. Среди ребят были как парни, так и девочки.
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"На место вызваны сотрудники Черноморского отдела полиции, дети переданы работницам сектора ювинальной привенции", – говорится в сообщении.
С подростками провели беседу. Их родителей привлекли к админответственности.
Отметим, что уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей относительно обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.
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