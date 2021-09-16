В Одеській області з літаків розкидатимуть вакцину від смертельно небезпечної інфекції
Як повідомили в Держпродспоживслужбі України, понад 600 тисяч доз вакцин проти сказу будуть скинуті з літаків на території Одеської області: зокрема, на півдні регіону, передає Politeka.net.
Імунізація диких тварин відбуватиметься шляхом розкидання корму з вакциною над лісами, полями та мисливськими угіддями.
Її метою є створення стійкого імунітету у диких тварин, які є основними носіями збудника сказу, переважно – лисиць, шакалів, вовків, єнотоподібних собак і куниць.
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Приманка має вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку і запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині знаходиться желеподібна капсула з вакциною.
У Держпродспоживслужбі України запевнили, що достатньо, щоб кілька крапель діючої речовини потрапили на слизову оболонку ротової порожнини, щоб вона всмокталася – і це рівноцінно тому, що зробити ін'єкцію.
Жителів області переконливо просять не чіпати руками знайдені приманки і не переносити їх в інші місця.
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