В Одесской области с самолетов будут разбрасывать вакцину от смертельно опасной инфекции
Как сообщили в Госпродпотребслужбе Украины, более 600 тысяч доз вакцин против бешенства будут сброшены с самолетов на территории Одесской области: в частности, на юге региона, передает Politeka.net.
Иммунизация диких животных будет происходить путем разбрасывания корма с вакциной над лесами, полями и охотничьими угодьями.
Ее целью является создание стойкого иммунитета у диких животных, являющихся основными носителями возбудителя бешенства, преимущественно – лисиц, шакалов, волков, енотоподобных собак и куниц.
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Приманка имеет вид небольшого брикета размером со спичечный коробок и запахом мясокостной муки. Внутри находится желеподобная капсула с вакциной.
В Госпродпотребслужбе Украины уверили, что достаточно, чтобы несколько капель действующего вещества попали на слизистую оболочку ротовой полости, чтобы она всосалась – и это равноценно тому, что сделать инъекцию.
Жителей области убедительно просят не трогать руками найденные приманки и не переносить их в другие места.
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