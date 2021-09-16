Чоловік приїхав до Одеси з гранатами і ховав боєприпаси в шафці супермаркету
Підозрілу сумку в камері схову виявила адміністрація торгової точки АТБ і повідомила в поліцію, інформує
В ході огляду виявили гранати РГД - 5 із запалами до них.
Власника боєприпасів розшукали та затримали. Ним виявився 39-річний житель Херсона.
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Як з'ясувалося вибухонебезпечні предмети чоловік привіз до Одеси, щоб продати. Дві гранати він зберігав у камері схову одного з супермаркетів, інші - в орендованій квартирі.
Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу.
Раніше ми повідомляли, що в курортній частині Одеської області знайшли 100-кілограмову бомбу.
Подія сталася вранці біля села Шабо Білгород-Дністровського району.
Під час проведення земляних робіт була виявлена бомба часів Другої світової війни
Ще одну вибухонебезпечну знахідку виявили того ж дня-це великокаліберний артилерійський снаряд. Його вилучили в селі Яськи по вулиці Кірова, 134.
Нагадаємо, що в Одесі підстрелили поліцейського, медики роблять все можливе: що відомо
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