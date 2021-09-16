На території Одеської області зафіксували величезну кількість летальних випадків від ковід
Так, всього за добу від інфекції померли 16 пацієнтів. Про це повідомляє РНБО у четвер, 16 вересня.
Станом на ранок в регіоні виявили 347 нових випадків захворювання-19. З початку пандемії в Одеській області лабораторно підтвердили 147 483 хворих.
У той же час 47 осіб повністю вилікувалися за весь час пандемії від коронавірусу одужали 140 146 осіб.
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В Україні за добу виявили 5 744 нових хворих-19.
Раніше ми писали, що через зростання хворих коронавірусом дітей і педагогів в Одеській області вже закрили одну школу на карантин. Всіх учнів відправили на дистанційне навчання. Це сталося в одній зі шкіл Біляївського району.
За останніми даними, всього в Одеській області хворіють коронавірусом 49 педагогів і 43 школяра. На самоізоляції знаходиться 41 клас, що становить близько 870 дітей.
Нагадуємо, що коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ
Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин
Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика