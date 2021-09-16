На территории Одесской области зафиксировали огромное количество летальных случаев от ковид
Так, всего за сутки от инфекции скончались 16 пациентов. Об этом сообщает СНБО в четверг, 16 сентября.
По состоянию на утро в регионе выявили 347 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Одесской области лабораторно подтвердили 147 483 больных.
В тоже время 47 человек полностью излечились За все время пандемии от коронавируса выздоровели 140 146 человек.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Вскрылись детали трагедии с Черноволом: добивали 4-мя ударами кастета
Могилевская появилась на публике с молодым парнем и призналась Владу Яме: "Это мой..."
Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться: "Ой, извините"
Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"
В Украине за сутки обнаружили 5 744 новых больных COVID-19.
Ранее мы писали, что из-за роста заболевших коронавирусом детей и педагогов в Одесской области уже закрыли одну школу на карантин. Всех учеников отправили на дистанционное обучение. Это произошло в одной из школ Беляевского района.
По последним данным, всего в Одесской области болеют коронавирусом 49 педагогов и 43 школьника. На самоизоляции находится 41 класс, что составляет порядка 870 детей.
Напоминаем, что коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ
Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика