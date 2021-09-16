Очень много летальных случаев

На территории Одесской области зафиксировали огромное количество летальных случаев от ковид

Так, всего за сутки от инфекции скончались 16 пациентов. Об этом сообщает СНБО в четверг, 16 сентября.

По состоянию на утро в регионе выявили 347 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Одесской области лабораторно подтвердили 147 483 больных.

В тоже время 47 человек полностью излечились За все время пандемии от коронавируса выздоровели 140 146 человек.

В Украине за сутки обнаружили 5 744 новых больных COVID-19.

Ранее мы писали, что из-за роста заболевших коронавирусом детей и педагогов в Одесской области уже закрыли одну школу на карантин. Всех учеников отправили на дистанционное обучение. Это произошло в одной из школ Беляевского района.

По последним данным, всего в Одесской области болеют коронавирусом 49 педагогов и 43 школьника. На самоизоляции находится 41 класс, что составляет порядка 870 детей.

Напоминаем, что коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ

Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин

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