З 15 вересня зросла вартість проїзду в міських маршрутках до 10 гривень
Як відомо, в Одесі маршрутки далеко не найкомфортніший вид транспорту. Поїздка в "Богдані" в годину пік - серйозне випробування. Однак перевізники пообіцяли, що після підвищення тарифу на проїзд, їздити стане комфортніше.
Одну з новинок вже зацінила одеситка Юлія Сущенко, повідомляє телеграм-канал "7 каналу".
Інновацію в Богданах пасажирка зняла на камеру.
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На кадрах видно, що салон святково підсвітили світлодіодною стрічкою, яка коштує копійки.
"А ви чекаєте поліпшень "по десяточці"?",- звертаються автори телеграм-каналу.
Треба сказати, що розмови про підвищення тарифів почалися ще в травні. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни і подавали документи про необхідність підняти вартість до 12-15 гривень. Але в такому розмірі його ніхто не затвердив.
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