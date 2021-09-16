З 15 вересня зросла вартість проїзду в міських маршрутках до 10 гривень

Як відомо, в Одесі маршрутки далеко не найкомфортніший вид транспорту. Поїздка в "Богдані" в годину пік - серйозне випробування. Однак перевізники пообіцяли, що після підвищення тарифу на проїзд, їздити стане комфортніше.

Одну з новинок вже зацінила одеситка Юлія Сущенко, повідомляє телеграм-канал "7 каналу".

Інновацію в Богданах пасажирка зняла на камеру.

На кадрах видно, що салон святково підсвітили світлодіодною стрічкою, яка коштує копійки.

"А ви чекаєте поліпшень "по десяточці"?",- звертаються автори телеграм-каналу.

Треба сказати, що розмови про підвищення тарифів почалися ще в травні. Перевізники кілька місяців вимагали підняти ціни і подавали документи про необхідність підняти вартість до 12-15 гривень. Але в такому розмірі його ніхто не затвердив.

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