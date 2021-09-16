С 15 сентября выросла стоимость проезда в городских маршрутках до 10 гривен

Как известно, в Одессе маршрутки далеко не самый комфортный вид транспорта. Поездка в «Богдане» в час пик - серьезное испытание. Однако перевозчики пообещали, что после повышение тарифа на проезд, ездить станет комфортнее.

Одну из новинок уже заценила одесситка Юлия Сущенко, сообщает телеграм-канал «7 канала».

Инновацию в Богданах пассажирка сняла на камеру.

На кадрах видно, что салон празднично подсветили светодиодной лентой, которая стоит копейки.

«А вы ждете улучшений "по десяточке"?», - обращаются авторы телеграм-канала.

Надо сказать, что разговоры о повышении тарифов начались еще в мае. Перевозчики несколько месяцев требовали поднять цены и подавали документы о необходимости поднять стоимость до 12-15 гривен. Но в таком размере его никто не утвердил.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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